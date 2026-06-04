Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM YÖKDİL TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak?

        ÖSYM YÖKDİL TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak?

        YÖKDİL/2 sınav tarihiyle ilgili son gelişmeler adayların gündeminde! Tarihte bir değişiklik yapıldı mı, sınav ne zaman uygulanacak? ÖSYM'den gelen kritik açıklamalar ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YÖKDİL/2 sınavına ilişkin en güncel bilgiler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, “YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?” sorusu da öne çıkıyor. ÖSYM’nin son duyuruları ve sınava dair tüm önemli detaylar haberimizde yer alıyor.

        2

        YÖKDİL ERTELENDİ Mİ, SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) takviminde değişikliğe gitti. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri doğrultusunda sınav tarihi yeniden belirlendi.

        3

        ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan 2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Güncellenen sınav takvimi ise ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Gaziantep'te, 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada sanığın savunması dikkat çekti. Sanık, olayın ardından bağ evine giderek yemek yediklerini ve yaşananları arkadaşlarına anlattıklarını ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Nafakada karar günü!
        Nafakada karar günü!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        Yangın sanılıyordu! Emekli çiftin ölümünde cinayet şüphesi!
        Yangın sanılıyordu! Emekli çiftin ölümünde cinayet şüphesi!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!