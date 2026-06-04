ÖSYM YÖKDİL TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 sınavına ilişkin en güncel bilgiler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, “YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?” sorusu da öne çıkıyor. ÖSYM’nin son duyuruları ve sınava dair tüm önemli detaylar haberimizde yer alıyor.