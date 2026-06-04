ÖSYM YÖKDİL TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak?
YÖKDİL/2 sınav tarihiyle ilgili son gelişmeler adayların gündeminde! Tarihte bir değişiklik yapıldı mı, sınav ne zaman uygulanacak? ÖSYM'den gelen kritik açıklamalar ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…
YÖKDİL/2 sınavına ilişkin en güncel bilgiler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, “YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?” sorusu da öne çıkıyor. ÖSYM’nin son duyuruları ve sınava dair tüm önemli detaylar haberimizde yer alıyor.
YÖKDİL ERTELENDİ Mİ, SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) takviminde değişikliğe gitti. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri doğrultusunda sınav tarihi yeniden belirlendi.
ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan 2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Güncellenen sınav takvimi ise ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.