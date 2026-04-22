Otel havuzunda facia! Küçük çocuk öldü!
Nevşehir'de bir otelde facia yaşandı. Olayda otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İHA'nın haberine göre ilçede bulunan bir otelin erkek havuzunda meydana gelen olayda, havuza giren M.O.B. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.
11 GÜN SONRA ACI HABER
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine havuzun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.O.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
3 GÖREVLİ SERBEST KALMIŞTI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.