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        Haberler Ekonomi Otomobil Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı - Otomobil Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı

        Otomotivde ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama veya satışı kısıtlayan düzenleme 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:29 Güncelleme: 26.12.2024 - 07:29
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        Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı bir kez daha uzatıldı.

        Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024’e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kısıtlama 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

        Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamaya "Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir” ifadesi eklendi.

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