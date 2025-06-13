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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Otobüs işletmelerine 25.8 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Otobüs işletmelerine 25.8 milyon TL ceza

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:04
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        Otobüs işletmelerine 25.8 milyon TL ceza
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, “Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık” ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs–10 Haziran tarihleri arasında U-ETDS sistemi üzerinden elektronik kontrollerin yanı sıra yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında da sahada denetimler yapıldığını ifade etti.

        Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz faaliyetlerin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda bin 372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini kaydetti. Uraloğlu, “20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı” dedi.

        12.7 MİLYON YOLCU

        Denetimlerin sıklaştığı söz konusu tarih aralığında düzenlenen 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu süreçte otobüsler 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol kat etti. Denetimlerimiz sadece bayram dönemlerini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

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