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Otokar'dan Gürcistan'a otobüs ihracatı

Otokar, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 30 adet otobüs ihalesini kazanmasının ardından, araçları kısa süre içinde teslim etti. Yapılan açıklamaya göre, Otokar Kent ve Sultan modeli otobüsleri, Gürcistan'da halihazırda 6 farklı belediye tarafından kullanılıyor. Yeni ihale kapsamında teslim edilen 30 adet Doruk modeli otobüs, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın personelini taşıyacak

Otokar'dan Gürcistan'a otobüs ihracatı
AA

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, son olarak Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 30 adetlik otobüs ihalesini kazandı ve araçları kısa süre içinde teslim etti.

Gürcistan'ın artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde 2020 yılında 175 adetlik otobüs ihracat anlaşmasına imza atan Otokar, 2 yılda ülkedeki araç parkını 200'ün üzerine çıkarmayı başardı.

Otokar Kent ve Sultan modeli otobüsleri, Gürcistan'da halihazırda 6 farklı belediye tarafından kullanılıyor. Yeni ihale kapsamında teslim edilen 30 adet Doruk modeli otobüs, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın personelini taşıyacak.

Otokar Ticari Araçlar Kamu Satışları Direktörü Mahir Özşeker, "Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi kazanarak teslim ettiğimiz 30 otobüs ile ülkedeki araç parkımızı daha da artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bölgedeki ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri, Avrupa güvenlik normlarına uygun olarak üretiliyor. Otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder gibi güvenlik donanımları yer alıyor.

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