Pandeminin ilk döneminde otomotiv sektöründe yaşanan üretim kesintileri, yeni yılın ilk haftasında yeniden başladı. Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle üretimlerine ara verdiklerini duyurdu.

Markalardan yapılan açıklamada, başta çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorlukların üretimi etkilediği ve sorunun çözümüne kadar üretimlere ara verileceği kaydedildi.

Bazı markaların fabrikalarında üretim tümden dururken, belirli modellerin üretimine ara veren markalar da bulunuyor.

ABD PAZARI DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Honda'dan yapılan açıklamada şirketin Japonya'daki fabrikasının yaşananlardan etkilendiği bildirildi. ABD'li üretici Ford da Kentucky eyaletindeki tesiste üretime ara verdiğini açıkladı. Söz konusu tesiste Ford Escape ve Lincoln Corsair modellerinin üretildiği belirtiliyor.

FCA ise Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretilen Jeep Compass modelinin gelişmelerde etkilendiği duyurdu. Şirket, Ontario'da Chrysler 300, Dodge Charger ve Dodge Challenger modellerini ürettiği tesiste tedarik sıkıntısı yaşandığını belirtti. FCA'nın 2 tesisinde üretime Şubat'ta yeniden başlanacağı belirtiliyor.

Japon üretici Toyota da, Teksas'taki fabrikasında ABD pazarı için ürettiği büyük boy pick-up modeli Tundra'nın üretimine ara verdi.

Bir diğer Japon üretici Nissan da, Japonya'daki Oppama fabrikasında üretilen Note modelinin üretiminde çip tedariki nedeniyle kesintiye gittiğini belirtti.

DAHA KÂRLI MODELLERE YÖNELDİLER

Otomotiv endüstrisinde yaşanan tedarik sıkıntısında tüketici talebinin artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, otomotiv sektörüne çip üreten firmaların bilgisayar firmaları gibi tüketici elektroniği üreticilerine de çip sattığını hatırlatarak, pandemide insanların evlerinde olmasının küresel çip talebini hızla artırdığına dikkat çekiyor.

Bu durumun çip üreticilerinin üretim adetlerinin talebe yetişmemesi ile sonuçlandığı aktarılırken, çip bulamayan otomobil markalarının da daha kârlı modelleri üretmeyi tercih ederek satış rakamları düşük modellerde kesintiye gittiği belirtiliyor.

Yaşanan çip tedariki sıkıntısında, çip üreticisi Asahi Kasei Microdevices'a (AKM) ait Japonya'nın güneyindeki fabrikada Ekim ayında çıkan yangının da etkili olduğu belirtiliyor.