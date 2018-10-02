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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 9 ayda yüzde 26 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 daralarak 463 bin 456 oldu. Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 67,06 azalarak 17 bin 595'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 gerileyerek 5 bin 433'e düştü

02.10.2018 - 13:15 | Güncelleme:
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Eylül 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 9 ayında 627 bin 343 satış yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 23,95 azalarak 362 bin 465, hafif ticari araç satışları ise yüzde 33 gerileyerek 100 bin 991 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda eylül ayında ise 23 bin 28 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın eylül ayında 71 bin 352 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 67,73 küçüldüğünü ortaya koydu.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 67,06 azalarak 17 bin 595'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 gerileyerek 5 bin 433'e düştü.

OTOMATİK ŞANZIMANLI OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 65,20'YE YÜKSELDİ

Eylül sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 24,1, 1600-2000cc aralığında yüzde 28 ve 2000cc üstünde yüzde 23,3 azaldı. Bu dönemde 122 elektrikli ve 3 bin 148 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,75 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 147 bin 708 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,33'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,20'ye yükseldi.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,61'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 55,1 pay ve 199 bin 836 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pay ve 184 bin 181 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,48 pay ve 69 bin 163 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,25 pay ve 12 bin 368 adetle kamyonet, yüzde 10,44 pay ve 10 bin 547 adetle pick-up, yüzde 8,83 pay ve 8 bin 913 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 141 0 141
ASTON MARTIN 10 0 10
AUDI 9.448 0 9.448
BENTLEY 6 0 6
BMW 9.704 0 9.704
CITROEN 6.266 3.516 9.782
DACIA 19.185 2.894 22.079
DS 202 0 202
FERRARI 16 0 16
FIAT 28.289 21.456 49.745
FORD 18.952 31.537 50.489
HONDA 20.388 0 20.388
HYUNDAI 26.647 992 27.639
INFINITI 16 0 16
ISUZU 0 1.551 1.551
IVECO 0 1.146 1.146
JAGUAR 125 0 125
JEEP 1.491 0 1.491
KARSAN 0 702 702
KIA 5.767 1.432 7.199
LAMBORGHINI 2 0 2
LAND ROVER 859 0 859
LEXUS 39 0 39
MASERATI 34 0 34
MAZDA 811 0 811
MERCEDES-BENZ 12.330 6.247 18.577
MINI 804 0 804
MITSUBISHI 253 2.879 3.132
NISSAN 14.887 994 15.881
OPEL 16.944 0 16.944
PEUGEOT 18.621 3.370 21.991
PORSCHE 470 0 470
RENAULT 59.761 6.756 66.517
SEAT 8.540 0 8.540
SKODA 15.773 0 15.773
SMART 22 0 22
SSANGYONG 152 127 279
SUBARU 1.042 0 1.042
SUZUKI 1.841 0 1.841
TOYOTA 20.942 2.467 23.409
VOLKSWAGEN 37.510 12.925 50.435
VOLVO 4.175 0 4.175
TOPLAM: 362.465 100.991 463.456

 

 

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