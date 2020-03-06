AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.

Şubat ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı şubat ayına göre satışlar yüzde 65,7 arttı ve 9 bin 395 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarında geçen yılın şubat ayında 5 bin 670 adet satış gerçekleşmişti.

Açıklanan veriler, otomotiv pazarında yılın başında görülen olumlu sinyallerin devam ettiğine işaret etti.

Yıllar itibarıyla geriye dönük incelendiğinde 2020 Şubat otomotiv pazar verileri, satış adetlerinin 1 milyona yaklaştığı 2015-2016-2017 yıllarındaki şubat ayına yakın gerçekleştiğini gösteriyor.

Şubat 2015

Toplam pazarın 968 bin 17 olduğu 2015'in şubat ayında 55 bin 331 adet araç satılmıştı. 2015 yılı şubat ayında otomobil satışları 40 bin 817 adet, hafif ticari araç pazarı da 14 bin 514 adet olarak gerçekleşmişti. 2015 şubat ile 2020 şubat arasındaki fark 8 bin 209 adet oldu. Yani bu yılın şubat ayı ile 2015'in şubatı kıyaslandığında Türkiye otomotiv pazarı yüzde 17,42 daha düşük gerçekleşti.

2019'un şubat ayında bu oran 47,08 seviyesinde gerçekleşmişti.

Şubat 2016

Yıl sonunda toplam 983 bin 720 adet satışın gerçekleştiği 2016 yılının şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52 bin 825 adet olmuştu. 2016 yılı şubat ayında yalnızca otomobil satışları da 40 bin 588 ve hafif ticari de 12 bin 237 adet olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bu yılın şubat ayı ile 2016'nın şubat ayı kıyaslandığında 5 bin 703 adet fark gerçekleşti. Aradaki fark yüzde 10,79 olarak belirlendi.

Şubat 2017

Toplam otomotiv pazarının 956 bin seviyesinde gerçekleştiği 2017 yılının şubat ayına bakıldığında ise 46 bin 965 adet satış yapıldı. 2017 yılı şubat ayında hafif ticari araç pazarı da 12 bin 307 adet olarak kayıtlara geçti.

Böylece bu yılın şubat ayında 2017'nin şubat ayına kıyasla 157 adet daha fazla araç satılmış oldu. Aradaki fark ise yüzde 0,91 olarak ölçüldü.

Şubat 2018

Yılın 620 bin 937 adetlik satışla kapandığı 2018'in şubat ayında 47 bin 9 adet satış yapıldı. 2018 yılı şubat ayında otomobil satışları 35 bin 901, hafif ticari araç pazarı da 11 bin 108 adet oldu. Bu sonuç, 2020 Şubat'ın da 2018 Şubat ile hemen hemen aynı seviyede kaldığına işaret etti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise Şubat 2020'de yüzde 6,73 artış gösterdi.

ODD 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı için ise 575-625 bin adet tahmini koruyor.

-"Veriler bu sene 700 bini, 750 bini işaret ediyor"

Öte yandan, 2019 Aralık'tan bu yana sıfır araca yoğun ilgi devam ederken, araç almak isteyenler araç yetersizliğinden dolayı mart ve nisan aylarını beklemek zorunda kalıyor. Bu olumlu havayı, pazarı domine eden şirketlerin üst düzey yöneticileri ve dernek başkanları da dile getiriyor.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "En yüksek şubat 55 bin adetti. Dolayısıyla aslında 47 bin adetlik satışla, milyonlu adetlerin olduğu bir Türkiye iç pazarını neredeyse yakalayan bir şubat ayı var. Ama unutmayalım ki son 2 senedir ertelenen bir talep var. 2018'de 620 bin, 2019'da 479 binle kapanan bir pazar var. Dolayısıyla ertelenen alımların hükumetimizin de elini taşın altına koyarak almış olduğu faiz desteğiyle beraber otomotivin önünündeki engeller yavaş yavaş ortadan kalkmış ve tüketici ile bayi arasında olumlu bir diyalog kanalı oluşturulmuş vaziyette." dedi.

Temponun bu şekilde devam etmesi durumunda pazarın 1 milyona yaklaşacağına işaret eden Şahsuvaroğlu, "Gönül ister ki pazar tekrar gelsin 1 milyonlara ama önemli olan temeli sağlam şekilde büyümek istikrarlı büyümek. Bu veriler bu sene 700 bini, 750 bini işaret ediyor. Kurdaki dengeyle beraber eğer içeride ve dışarıda tahrik edici unsurlar gelişmezse, pazar 700-750 bin bandında kapatır." ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, ayrıca otomotiv yetkisi satıcılarının KOBİ olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla KOBİ desteklerinden faydalanılabilmesi için KOBİ ciro üst limitinin biraz daha esnetilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.