OtoTekno 19'uncu bölümüyle ekrana geldi

Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 19'uncu bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın SUV versiyonu olan Cross tüm yönleri ile incelendi.

Programın bu haftaki bölümünde Japon üretici Honda'nın çok yönlü motosikleti ADV 350 de bir diğer konuk oldu.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Vivo X100 Pro hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

1 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.