Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), OGS depozito ücretinin iadesi, HGS etiketinin ücretsiz alınması gibi konularda izlenmesi gereken yolu paylaştı, OGS cihazlarının 31 Mart'tan sonra iptal edileceği uyarısında bulundu

Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.

OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.

İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.

31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizmde sorun sigorta ve leasingde
İŞ-YAŞAM Rus turiste sigorta ve leasing engeli
HTLS'de 'İlham Veren Kadın Liderler' sahneye çıkacak
İŞ-YAŞAM HTLS'de 'Kadın liderler' sahneye çıkacak
Son dakika: Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
İŞ-YAŞAM Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
1 trilyon dolar buharlaşabilir
İŞ-YAŞAM Emtia fiyatları küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Havalimanlarında yolcu sayısı şubat ayında 9 milyonu aştı
İŞ-YAŞAM Yolcu sayısı şubatta 9 milyonu aştı
Fırıncılar ekmekte zam beklemiyor
İŞ-YAŞAM Fırıncılar ekmekte zam beklemiyor
Fark iki dünya
İŞ-YAŞAM Fark iki dünya
Ortadoğu Antalya Liman A.Ş'ye rekabet cezası
İŞ-YAŞAM Ortadoğu Antalya Liman A.Ş'ye rekabet cezası
2021 yılı bitkisel ürün fiyatları açıklandı
İŞ-YAŞAM 2021 yılı bitkisel ürün fiyatları açıklandı
Son dakika: Atıl arazilerde tarım yatırımına hibe
İŞ-YAŞAM Atıl arazilerde tarım yatırımına hibe

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.