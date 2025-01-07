Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar hangileri? ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli, ÖTV'siz araç kaç yılda satılabilir?

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli?

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlar için yeni bir düzenlemeye gidildi ve ÖTV'siz araçlara yüzde 40 yerli olma şartı getirildi. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçları 5 yıl boyunca satamama kuralı da 10 yıla çıkarıldı. Peki, hangi yerli araba modelleri ÖTV'siz alınabilir? İşte, güncel liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alınabilen araçlar için "yerlilik" şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilen araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı aranacak. Bu kriteri karşılamayan ithal araçlar ise ÖTV muafiyeti kapsamından çıkarılacak. Peki, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli araçlar hangileri? İşte, yerli modellerin listesi...

        2

        ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

        Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

        Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        3

        HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

        Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

        - Togg T10X

        - Fiat Egea Ailesi

        - Renault Clio

        - Renault Megane

        - Renault Duster

        - Hyundai i10

        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Toyota C-HR

        - Toyota Corolla

        Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        4

        ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

        Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits