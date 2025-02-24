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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araç modelleri hangileri 2025? ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli olacak, ÖTV'siz araç kaç yıl sonra satılabilir?

        ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar 2025: ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar hangileri?

        Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmasını sağlayan düzenlemede geçtiğimiz günlerde köklü değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kurallara göre, bu kapsamda alınacak araçların yerli üretim oranı artırılırken, satış kısıtlaması süresi de uzatıldı. Peki, ÖTV'siz araç alımı için getirilen bu yeni şartlar neler? İşte güncellenen düzenlemenin tüm ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:51
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        Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasını kolaylaştıran sistemde önemli düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, araçların yerli üretim oranı en az yüzde 40 olacak ve satış yasağı süresi 10 yıla çıkarılacak. Bu yenilikler, engelli bireylerin araç alım sürecinde ne gibi değişiklikler getirecek? Tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde…

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        ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

        Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

        Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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        HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

        Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

        - Togg T10X

        - Fiat Egea Ailesi

        - Renault Clio

        - Renault Megane

        - Renault Duster

        - Hyundai i10

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        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Toyota C-HR

        - Toyota Corolla

        Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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        ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

        Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

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        Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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