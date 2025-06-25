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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV teklifi Meclis Komisyonu'nda - Otomobil Haberleri

        ÖTV teklifi Meclis Komisyonu'nda

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Yasa teklifinde, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesinin önünün açılması hedefleniyor. Teklife göre, en düşük ÖTV oranının da yüzde 80 olması öngörülüyor. 4x4 olarak bilinen arazi taşıtlarına ilişkin ise ÖTV artırımı yapılması ve ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye artırılması planlanıyor. Tasarı ile ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hem menzil hem de batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranlarını belirleme yetkisi verilecek

        Giriş: 25.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:20
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        ÖTV teklifi Meclis Komisyonu'nda
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        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün aktardığına göre Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklifin görüşmeleri, sabah saatlerinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı ve görüşmeler devam ediyor.

        Muhalefetin özellikle en düşük emekli aylığına ve asgari ücrete zam yapılmasına dair talepleri bulunurken, bu kapsamda İYİ Parti'den Erhan Usta'nın en düşük emekli aylığına bir artış yapılmasına dair sözlerinin ardından AK Parti'li İsmail Güneş, "Temmuz'da çalışacağız zaten" ifadesini kullandı.

        Teklifle beraber ÖTV'ye dair düzenlemeler de yapılacak. Konuya ilişkin gelişmeleri aktaran Buse Gençtürk "ÖTV oranlarının limitleri 2022 yılında son olarak güncellenmişti ve 1600 cc'ye kadar olan otomobiller için yüzde 45 ila yüzde 220 arasında ÖTV oranları mevcut durumda uygulanıyor. Artan fiyatlar nedeniyle ise otomobillerde aslında fiili olarak yüzde 80 oranında bir ÖTV'nin en düşük uygulandığını söyleyebiliriz. Teklifle ÖTV belirlenirken yerli ve yabancı ayrımı yapılmayacak. Yüksek veya düşük bedel ayrımı yapılmayacak. Tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere üç oranda belirlenecek. Binek otomobillerin ÖTV oranlarına ilişkin düzenlemenin maliyeye bir aslında artırıcı, gelir artırıcı bir etkisinin olması beklenmiyor. Binek otomobillerle ilgili böyle bir nokta varken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hem menzil hem de batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranlarını belirleme yetkisi verilecek" dedi.

        Habere göre 4x4 olarak bilinen arazi taşıtlarına ilişkin ise ÖTV artırımı yapılacak. Bu araçlara yüzde 4'lük bir ÖTV oranı uygulanırken, bu oran yüzde 50'ye artırılacak ve teklifle arazi taşıtlarının ÖTV oranlarında yapılacak bu değişiklikle beraber Maliye yıllık 14 milyar liralık bir gelir etkisinin olmasını bekliyor. Bu kapsamda görüşmeler devam ederken, akşam saatlerinde kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesini bekleniyor.

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