Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Otyakmaz, “Bildiğiniz gibi UEFA mücadelesinde gruplardan çıkamadıktan sonra ligimize geri dönmüştük. Bu maç bizim için tekrar başlama karşılaşmasıydı. Fakat yine eksiklerimiz var. Biliyorsunuz takımımızın yarısından fazlası 3-4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var. O kadar dengemizi bozdu ki ama bugün maçı istedik. Fakat sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Ama bu takım toparladıkça kovide yakalanan oyuncuların geri dönüşüyle birlikte birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanla alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin” diye konuştu.