Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Amsterdam'dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İsmi birçok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle görüştüğü öne sürülüyor... .