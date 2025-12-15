Oya Başar: Levent Kırca, ölmek istedi

Oya Başar, 10 yıl önce hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca’nın ölüm haberini aldığı günü ilk kez anlattı.

Karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi gören Levent Kırca, 2015'te yaşamını yitirmişti.

Oya Başar ile Levent Kırca, 1985'te evlenmiş, 2000'de boşanmıştı. Ayrılığa dayanamayarak 2001’de yeniden evlenen çift, ikinci evliliklerini ise 2005'te ikinci kez sonlandırdı.

Yasemin’in Penceresi' programına konuk olan Oya Başar, duygusal anlar yaşarken gözleri dolu dolu bir halde zorlu süreci anlattı. Levent Kırca’nın hastalık döneminde tedaviye karşı mesafeli bir tutum sergilediğini dile getiren Başar, şu ifadeleri kullandı; "O dönemde zaten çocuklarımız; Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum' derdim."

REKLAM

Oya Başar, sözlerine şöyle devam etti; "Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi. 'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti' Herhalde bu saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı, 'anne babamı kaybettik' dedi. Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var."