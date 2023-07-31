Oyma mağaradaki yiyecekler bozulmadan muhafaza ediliyor

Şimdi ise yaprak, gilaburu suyu, salça koyuyoruz. Çocuklarım da yiyeceklerini burada muhafaza ediyor. Yiyeceklerimizi, eskiden olduğu gibi mağaralarda muhafaza ediyoruz" dedi.

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"YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK OLUR"

Mimar Sinan'ın 16'ncı kuşaktan torunu ile evli olan 55 yaşındaki Hacı Duran Zengin ise şunları söyledi:

"Alt tarafta mağaralar var. Yazın serin, kışın sıcak olur. Oraları depo olarak kullanıyoruz. Bu yerler, çok önemli. Biz de buralarda yaşamaya çalışıyoruz. Yazdan yaza geliyoruz. İçeride patates, soğan, gilaburu, bulgur, buğday gibi yiyecekleri saklayabiliyoruz.