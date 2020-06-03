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Yüzde 50'lik vergi oyun konsolunu zam şampiyonları listesine soktu!

Türkiye'de nisan ayında yüzde 50 gümrük vergisi getirilen oyun konsolu, mayıs ayında TÜİK'in zam şampiyonları listesine girdi. Nisan 2020’de ortalama fiyatı 2 bin 858 TL olan oyun konsolu, Mayıs 2020’de 716 TL artışla 3 bin 574 TL’ye yükseldi. Çilek fiyatının yüzde 41, havuç fiyatının yüzde 27 arttığı son bir ayda oyun konsolu fiyatları yüzde 25 zamlandı. Necdet Çalışkan'ın haberi

oyun konsolu zam
Necdet Çalışkan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde artarken, zam şampiyonları arasına oyun konsolu da girdi.

Son bir ayda çilek fiyatı yüzde 41, havuç fiyatı yüzde 27 artarken,TÜİK verilerine göre oyun konsolu fiyatları da yüzde 25 yükseldi.

TÜİK veri tabanındaki rakamlara göre Nisan 2020’de ortalama fiyatı 2 bin 858 TL olan oyun konsolu, Mayıs 2020’de 716 TL artışla 3 bin 574 TL’ye çıktı. Aylık yüzde 25.1 yükselen fiyattaki bu artışta, Nisan ayında oyun konsollarına getirilen gümrük vergisi etkili oldu.

(Fiyat)Mayıs 2019Nisan 2020Mayıs 2020Yıllık DeğişimAylık Değişim
Oyun Konsolu Fiyatı31732858357412.6%25.1%

Şunu da belirtmekte fayda var: TÜİK'in fiyatı en fazla artan ürünleri seçerek açıklıyor.

Bugün açıklanan listede de TÜİK tarafından seçilen maddeler arasında oyun konsolu bulunmuyor. Ancak enflasyon sepetinde yer alan oyun konsolu fiyatlarına TÜİK'in veritabanından ay ay bakıldığında yukarıdaki tablo ile karşılaşılıyor.

Resmi Gazete’de 18 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile oyun konsollarına ilave gümrük vergisi getirilmişti.

1 EKİM'E KADAR YÜZDE 50

Konsollar için 18 Nisan 2020’den itibaren geçerli olan ve 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan bu ithalat vergisi, 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Yeni düzenleme sonrası, Türkiye’de oyun konsollarından alınan yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV'ye yüzde 50'lik gümrük vergisi de eklenmiş oldu. Alınan bu kararın ardından piyasada konsol satışları durma noktasına gelirken, yeni verginin maliyet kalemine yansıması da asıl olarak mayıs ayında gerçekleşmiş oldu.

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