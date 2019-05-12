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Oyuncu Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti

Türkiye'nin Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanıdığı Sivas doğumlu oyuncu Adem Yavuz Özata 44 yaşında hayatını kaybetti

Adem Yavuz Özata

Ünlü oyuncu Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi. Adem Yavuz Özata'nın cenazesi Pazar günü öğle namazını müteakip Bağcılar'daki Molla Gürani Camii'nden kaldırılacak. Tiyatrocu Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedenine ilişkin ilk açıklama ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan geldi. Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.

İRFAN KARGI'DAN AÇIKLAMA

Adem Yavuz Özata'nın oyuncu arkadaşı İrfan Kargı, üzücü haberle ilgili Instagram hesabından şu notu paylaştı:

Tanıdığım en güleç, pozitif ve iyi niyetli adamlardan biriydi Adem Yavuz Özata. İstanbul'a döndük acı haberi geldi. Daha 2 hafta önce görüşmüştük. Oyunlarımıza her geldiğinde eli boş gelmez tatlısıyla gelirdi kardeşim. Çok erken pisi pisine gitti bu dünyadan. Daha oyunlar yapmayı planlıyorduk ama zamansız vedası bir kez daha hayatın ne olduğunu bize gösterdi. Mekanın cennet, ruhun şad olsun.

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