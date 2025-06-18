Oyuncu Kelsey Grammer 70 yaşında 8'inci çocuğunu bekliyor

Kelsey Grammer, ailesini genişletmeye devam ediyor. Ünlü sitcom dizisi 'Frasier'ın 70 yaşındaki yıldızı, 46 yaşındaki eşi Kayte Walsh ile birlikte 8'inci çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. Yeni doğacak bebek, eşi Walsh'in dördüncü çocuğu olacak.

Grammer ve Walsh'in Faith (12), Gabriel (10) ve James (8) adında üç çocuğu bulunuyor. ABD'li oyuncunun ayrıca ilk eşi Doreen Alderman'dan 41 yaşında Spencer adında bir kızı, eski eşi Barrie Buckner'den 33 yaşında Greer adında bir kızı, üçüncü eski eşi Camille Grammer'dan Mason (23) ve Jude (20) adlarında iki çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden olan ve kendisi gibi oyunculuk yapan Spencer Grammer'dan bir de erkek torunu var.

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Geçtiğimiz mayıs ayında Grammer, People'a 7 çocuk babası olmaktan bahsederken, 3 küçük çocuğu olduktan sonra büyük çocuklarına da babalık yapmak için daha çok çabaladığını söylemişti. "Bazı çocuklarımı, özellikle ilk ikisini ihmal ettim" diyen Grammer, "Şimdi biraz telafi etmeye çalışıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Eski bir hostes olan Kayte Walsh ile Kelsey Grammer, 2009’da bir uçak yolculuğunda tanışmıştı. Kayte Walsh, ünlü İngiliz futbol yıldızı Alan Walsh’ın kızı. İlişkileri başladığında Grammer, üçüncü eşi Camille Grammer ile evliydi. Çift, 1997’de evlenmiş ve 2010’da yollarını ayırmıştı. Kelsey Grammer, şimdiki eşi Kayte Walsh ile 2011'de evlenmişti.