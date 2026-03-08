Canlı
        Ozan Akbaba'dan eşi Buket Arıkan'a: Evin bütün yükü omzunda

        Ozan Akbaba'dan eşi Buket Arıkan'a: Evin bütün yükü omzunda

        Ozan Akbaba, eşi Buket Arıkan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü duygusal bir mesaj ile kutladı: Evin bütün yükü omzunda. Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 16:33
        "Evin bütün yükü omzunda"

        Oyuncu Ozan Akbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde film yapımcısı eşi Buket Arıkan için duygusal bir paylaşımda bulundu.

        "BİR AN BİLE DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİN"

        Rol aldığı bir dizinin çekimleri için Mardin'de bulunan oyuncu, eşi Buket Arıkan ve oğlu Ozan Ali'nin fotoğrafını "Sizden uzağım. Evin bütün yükü omzunda. Ozan Ali'min eğlencesi, okulu, sağlığı, tüm ihtiyaçları sende. Ameliyatlı halinle her şeye koştun. Bir an bile benden desteğini esirgemedin. Dört koca film yaptın, yine durmadın. Onca koşturmanın arasında bir de ev taşıdın. Çok emek verdin, helal olsun, aşk olsun. Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" notuyla yayımladı.

        Öte yandan 2017'de evlenen çift, oğulları Ozan Ali'yi ise 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Yeşilçam'daki Bizans zindanı ve sahabe mezarları

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Yeşilçam'daki Bizans sahneleri ile hafızalara kazınan Anemas Zindanlarından yola çıkıp Eyüp'teki sahabe mezarlarından söz ediyor  

