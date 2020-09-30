Schalke 04, cumartesi günü konuk ettiği Werder Bremen'e 3-1 mağlup olurken Ozan Kabak 84. dakikada kırmızı kart görmüştü. Ayrıca 26. dakikada rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tükürmesi gündeme oturmuş ve disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Almanya Futbol Federasyonu Ozan Kabak'a 4 maç ceza verdi. Yapılan açıklamada milli futbolcuya 4 maç cezanın dışında 15 bin Euro ceza verdiği de kaydedildi. Bu cezasının yanında kırmızı kart cezası da bulunan Ozan Kabak, 5 maç sahalardan uzak kalacak.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ozan konuya dair bir açıklama yapmış ve "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.