Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da bu sezon A Takımın vazgeçilmezlerinden olan, gösterdiği performansla Stuttgart'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, Almanya'nın gündeminde! Genç savunmacı Hannover'e attığı 2 golden sonra medyanın ilgisini özellikle çekti ve Kicker'e çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hannover maçındaki performansıyla ilgili konuşan Ozan, "Herkes çok mutluydu ve soyunma odasına gittiğimde takım arkadaşlarım bazı şakalar yaptı, adımı bağırarak söylediler. Tüm bunlar ise haliyle hafta sonunda bitti ve önümüzdeki maça odaklanmaya başladık" ifadelerini kullandı.
İdolü sorulan Ozan, "İdol ya da rol model yanlış bir terim çünkü benim kendime özgü bir oyun stilim var. Ancak etkilendiğim oyuncular elbette ki var, onlar da Virgil van Dijk ve Raphael Varane" yanıtını verdi.
Almanya'daki günleriyle ilgili de konuşan genç savunmacı, "Henüz iki aydır Almanya'dayım. Şu aşamada Stuttgart'ı Bundesliga'da tutmak için takım arkadaşlarımla birlikte ben de elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğim. Bir sonraki adımımı konuşmak için erken" dedi.
Bayern Münih'in hayallerini süsleyen bir kulüp olduğunu doğrulayan Ozan, "Bavyera'da oynamayı kim istemez ki? Bayern, Avrupa'nın en büyük birkaç kulübünden birisi. Ancak sabırlı olmalı ve çok çalışmalısınız" yorumunu yaptı.
Daha önce Türkiye'de top koşturan Mario Gomez ve Andreas Beck'le ilgili de konuşan genç futbolcu, "Mario Gomez ve Andi ile sürekli olarak konuşuyoruz. Özellikle Beck bana sahada çok fazla yardımcı oluyor. Antrenmanda ya da maçta antrenörlerin Almanca söylediklerini bana çeviriyor" dedi.
Geçen günlerde görevine son verilen ve Ozan'ı Stuttgart'a transfer eden sportif direktör Michael Reschke'nin ayrılığını yorumlayan Ozan, "Sürekli saha kenarındaydı ve bizimle konuşurdu. Beni burada görmeyi gerçekten çok istedi ancak o gittikten sonra da benim için değişen çok bir şey olmadı. Hala aynı teknik direktörle çalışıyorum, Stuttgart hala aynı kulüp, taraftarlar hala aynı kişiler" değerlendirmesini yaptı.
"FATİH TERİM BENİM BABAM GİBİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili de konuşan Ozan, Terim'in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ve onu baba gibi gördüğünü söyledi. Ozan'ın Terim yorumlarıysa şöyle:
"Fatih Terim benim için bir baba figürü gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bana 18 yaşında güvendi. Maçlarımı takip ettiğini biliyorum, görüşüyoruz. Bayern Münih maçındaki formalarımı istedi ve ona gönderdim."
"Türkiye'den Avrupa'ya gitme konusunda bir önceliğim vardı. Birçok seçeneğim de oldu ve Galatasaray'daki hocam beni çok destekledi, kararım için destek oldu hep ve buradayım."
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