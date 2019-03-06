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Geçen günlerde görevine son verilen ve Ozan'ı Stuttgart'a transfer eden sportif direktör Michael Reschke'nin ayrılığını yorumlayan Ozan, "Sürekli saha kenarındaydı ve bizimle konuşurdu. Beni burada görmeyi gerçekten çok istedi ancak o gittikten sonra da benim için değişen çok bir şey olmadı. Hala aynı teknik direktörle çalışıyorum, Stuttgart hala aynı kulüp, taraftarlar hala aynı kişiler" değerlendirmesini yaptı.