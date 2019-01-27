Ozan Kabak, Bundesliga'nın 19. haftasında oynanacak Bayern Münih karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor!

Bu sezon altyapısından yetiştiği Galatasaray'da ilk 11'e yerleşen ve formayı bırakmayan Ozan Kabak, geçen günlerde Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.



Stuttgart'ın 11 milyon Euro ödediği genç savunmacı, kırmızı-beyazlıların 3-2 kaybettiği Mainz karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.

Ozan Kabak transferiyle birçok konuda Türk futbol tarihine geçmişti. Almanya'nın Stuttgart kentinde 1893'te kurulan kulübün 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferi Ozan Kabak oldu.

Bu sezon başında gençlere verdiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çeken Stuttgart, Arjantin'in Argentinos Juniors takımından Nikolas Gonzalez'e 8,5 milyon Euro, İngiltere'nin Manchester City takımından ise Pablo Maffeo'ya 9 milyon Euro ödeyerek arka arkaya kulüp tarihinin rekorlarını kırmıştı.

Alman temsilcisinin Galatasaray'dan aldığı Ozan Kabak, 11 milyonluk bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçmişti.