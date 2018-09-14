Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'yu kenara çekti. Hafif sakatlığı bulunan Maicon ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Paşa karşısında Mariano yerine Martin Linnes, Ahmet Çalık yerine Ozan Kabak, Fernando yerine Badou Ndiaye, Henry Onyekuru yerine ise Garry Rodrigues ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray'daki ilk maçına geçen sene yine Fatih Terim yönetiminde çıkan Ozan Kabak, bu sezon da Alanyaspor karşısında 5 dakika süre bulmuştu. Fatih Terim, performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık'ı keserek 18 yaşındaki genç futbolcuya 11'de görev verdi. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın alkışını aldı. Genç futbolcu maçtan sonra kısa bir değerlendirmede bulunurken şunları söyledi:

"Öncelikle Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Bu zor maçta bana şans verdiler ben de onları mahcup etmedim. Gece yatarken hep bu anları düşünüyordum. Maça ısınmak zor olmadı. Elimden geleni yaptım ama daha fazlasını yapabilirim. Daha fazlasını yapabilirim. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum."

SEMİH KAYA'YI HATIRLATTI!

Fatih Terim'in bu kararı, 2011-12 sezonundaki Semih Kaya tercihini hatırlattı. O sezon evinde Gaziantepspor'a 4-2 kaybeden sarı-kırmızılılarda Servet Çetin kırmızı kart görmüş ve Fatih Terim Kayserispor karşısında Semih Kaya'ya ilk 11'de forma vermişti. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç futbolcu için maç sonunda da açıklama yapan İmparator, "Ben formayı verdiğimde onu almasını bileni severim" ifadelerini kullanmıştı.

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