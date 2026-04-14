        Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşme yeniledi!

        Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşme yeniledi!

        Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:48 Güncelleme:
        Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak kulübü ile sözleşme yeniledi.

        26 yaşındaki stoper, Alman ekibiyle uzun süreli bir kontrat imzaladı. Ozan'ın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı.

        Ozan Kabak da sözleşme uzatmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirirken "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." dedi.

        Galatasaray altyapısında yetişen ve U19 ile U21 takımlarında da forma giyen milli futbolcu A Takımla 28 maça çıktı.

        2019'da Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich'te forma giydi. 2022'de Alman ekibi Hoffenheim'a katılan 26 yaşındaki defans bu sezon 21 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
