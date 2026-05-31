Ozan Kabak: İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda futbolculardan Ozan Kabak, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİ KİMSE O OYNAYACAK"

Çok heyecanlı olduklarını ifade eden Kabak, "24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacağız. Bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen iyi şekilde ülkemizi etmeye çalışacağız. Umarım güzel bir turnuva geçireceğiz. Burası milli takım. Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi için en iyisi kimse o oynayacak. Diğerleri onu destekleyecek. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Ozan Kabak, "1.5 sene sakattım. Sonrasında güzel bir şekilde döndüm. Çalışmalarımın karşılığını aldım. 2024 yılının üzerine 2 sene geçti. Sürekli kendini geliştiren bir milli takım var. Başta hocamız güzel bir ortam oluşturdu. Her maç gelişiyoruz. Şu ana kadar bu turnuva öncesi her şey güzel geçiyor. Bunun öncesinde birkaç gün izin vermişti, ailemizle vakit geçirmemizi istemişti. Bundan sonra yavaş yavaş havaya girip en iyi şekilde turnuvayı geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA GURURLA TEMSİL EDİYORUM"

Avrupa'da 8. senesi olduğu aktaran milli futbolcu, "4-5 takımda oynadım. Şimdide de sözleşmemi uzattım. Orada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Ülkemizi orada gururla temsil ediyorum. Benim için güzel bir kariyer planıydı. Bunu şu an gerçekleştiriyorum. Bunun için gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA KUPASI BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Dünya Kupası'nın çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Ozan Kabak, "Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Kulüp takımlarını bir kenara bıraktık, tam konsantrasyon milli takım" dedi. Her maçtan önce rakibin hücum oyuncularını analiz ettiklerini aktaran Kabak, "Şu an ilk maça 15 gün daha var. Açıkçası yarınki maçı daha çok analiz ediyoruz. Avustralya maçı daha önemli. Maç maç bakacağız. İlk hedef gruptan çıkmak. Ondan sonra da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BİZ DE KENDİ TARİHİMİZ YAZARIZ"

2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosunda yer alan futbolcuları örnek aldıklarını anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Biz kendi izimizi bırakmak istiyoruz. Geçen gün Rüştü ağabey, Bülent ağabey geldi, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz bir başarı. Hala her yerde onları görüyoruz. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız" diyerek sözlerini tamamladı.