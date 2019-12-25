AA

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okula spor malzemesi yardımında bulundu.

Silvan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki 80 haneli dağ köyünde Arı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Baran Andiç, masa tenisinde katıldıkları il ve bölgesel turnuvalarda başarılara imza atan öğrencilerinin daha iyi şartlarda spor yapmasına olanak sağlamak için arayışa girdi.

Andiç, temas kurduğu "Köy Çocukları Okusun" projesinin koordinatörü Sinan Özbilgi'ye eksik olan spor malzemelerinin listesini gönderdi. Kısa süre sonra Özbilgi'nin görüştüğü Ozan Tufan, listede yer alan malzemeleri satın alarak okula gönderdi.

Malzemelerin okula ulaşması üzerine "Son golün çok güzeldi" ve "Ozan abi teşekkürler" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü olarak görüştükleri sarı-lacivertli futbolcuya desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede Ozan Tufan da katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"GOLDEN SONRA ÇOK MUTLU OLDUM"

Bazı öğrencilerin Fenerbahçe forması taleplerini karşılayacağını aktaran Ozan Tufan, bir soru üzerine hafta sonu oynadıkları Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı duyguları paylaştı.

Maçtaki bir pozisyonda yaptıkları presin ardından ceza sahası dışından çektiği şutta topun filelerle buluştuğunu anlatan Ozan Tufan, "Attığım golden sonra çok mutlu oldum ve koşup Ersun hocaya sarıldım çünkü bizim gole ve puana ihtiyacımız vardı. Bir de Kadıköy'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu. Bu nedenle çok sevindim ve çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, projeyi takım arkadaşlarıyla paylaşıp, onların da destekte bulunmasına vesile olacağını sözlerine ekledi.

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ BİR ŞEY"

Öğrencilerden Ceren Akgözlü, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı oynanırken evde ders çalışıyordum. Ders çalışırken aklım Beşiktaş maçındaydı. Kardeşlerim her golde odaya gelip skoru iletiyordu. Kardeşlerim maç sonunda odama gelip 3-1 bittiğini söylediğinde çok mutlu oldum. Ozan Tufan'a bize spor malzemeleri gönderdiği için teşekkür ediyoruz. İstanbul'u görmeyi ve Fenerbahçe'nin maçını stadyumdan canlı izlemeyi çok istiyorum. Onun gibi ünlü biriyle konuştuğum için çok mutluyum, benim için gurur verici bir şey."

Yağmur Yanar ise masa tenisi oynamayı çok sevdiğini, katıldıkları turnuvalarda madalya kazandıklarını aktararak, "Ozan Tufan ile görüşerek hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bu nedenle çok sevindim. Onunla konuşunca çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

Fuat Bıçak da Ozan Tufan'ın yardımı sayesinde okuldaki bazı arkadaşlarının Fenerbahçeli olmaya karar verdiğini söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ADINA ÇOK MUTLU OLDUK"

Müdür yardımcısı Baran Andiç, dağ köyündeki öğrencilerin olanaklarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Köy Çocukları Okusun projesinin yöneticileriyle temasa geçip eksiklerimizi içeren listeyi ulaştırdık. Sağ olsun Ozan Tufan listeyi karşıladı. Bu, bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir ise milli futbolcuların öğrencilerle temas kurmasının önemine işaret ederek, "Milli futbolcumuza çok teşekkür ediyoruz. Ozan Tufan'ın gönüllerine dokunduğu öğrencilerimiz çok mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Koordinatör Sinan Özbilgi de İstanbul'daki bir grup hayırseverin desteğiyle iki yıldır yürüttükleri projeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin köylerindeki okullara ve öğrencilere katkıda bulunduklarını belirterek, "Bu sürede 7 köy okulunda kütüphane oluşturduk, 7 okulu boyattık. Ayrıca 50 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.