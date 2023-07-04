HABERTURK.COM

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, takımının Türkiye'de yaptıkları hazırlık kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR"

Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Acun Ilıcalı, "Aslında bir futbolcu İngiltere’ye geldiğinde zorlanabiliyor. İngiltere’de daha hızlı bir oyun oynanıyor. Ozan Tufan’ın buna alışması gerekiyordu. Şu anda görüyorum ki buna uyum sağladı. Kendisi çok güvendiğimiz oyunculardan biri. Beşiktaş, benim için çok değerli bir camia. Değeri benim için her zaman büyüktür. Ozan Tufan da değerli bir oyuncu. Normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ozan'a İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar adına şarkılar söylüyor. Premier Lig hayali de var. Buna konsantre. Konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor. İngiltere'de çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel sene. Hocamızı çok seviyor. Aralarında ağabey-kardeş ilişkisi var. Hull City'de kalacak." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİALARI

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci hakkında ise, "İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok. Çok büyük bir yetenek, çok severim ama şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir durumda ilk görüşeceğim kişi sayın Ali Koç olur. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.