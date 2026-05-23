Ozan Tufan: İlk defa bir kupa kaldıracağım
Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa uzandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendi kariyeri adına şaşkınlık içinde olduğunu belirten Tufan, "Onca yıldır futbol oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım" ifadelerini kullandı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:38
"KARİYERİMDE İLK KEZ KUPA KALDIRACAĞIM"
Kupa sevincini yaşayan Ozan Tufan, kariyerinde özel bir an yaşadığını ifade etti. Ozan Tufan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"
TRABZONSPOR KARİYERİNDE BİR İLK
Sezon boyunca farklı mevkilerde görev alan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, final gecesinde bordo-mavili takımın kupa zaferine ortak olan isimlerden biri oldu.
