Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Ozan Tufan: İlk defa bir kupa kaldıracağım

        Ozan Tufan: İlk defa bir kupa kaldıracağım

        Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa uzandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendi kariyeri adına şaşkınlık içinde olduğunu belirten Tufan, "Onca yıldır futbol oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk defa bir kupa kaldıracağım"

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez kupa kaldırdığına dikkat çekti.

        "KARİYERİMDE İLK KEZ KUPA KALDIRACAĞIM"

        Kupa sevincini yaşayan Ozan Tufan, kariyerinde özel bir an yaşadığını ifade etti. Ozan Tufan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!"

        TRABZONSPOR KARİYERİNDE BİR İLK

        Sezon boyunca farklı mevkilerde görev alan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, final gecesinde bordo-mavili takımın kupa zaferine ortak olan isimlerden biri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 22 Mayıs 2026 (CHP İçin Mutlak Butlan Kararı Çıktı)

        CHP için Mutlak Butlan kararı çıktı. Özel ve Parti yönetimi uzaklaştırıldı. Finansal istikrar komitesi toplanıyor. İBB Davasında 9 sanığa tahliye. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü. Dorukhan dosyası yeniden ele alındı. İsrailli Bakana yaptırım çağrıları. Etnospor festivaline ziyaretçi akını. Süreç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!