New York Times gazetesi 'Dönüştürücü' nitelendirmesi yaptığı Ozawa Seiji için; "Doğu Asya klasik müzisyenleri hakkında ön yargıların kaldırılmasına yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Gazete yazısında, "Son yarım yüzyılda klasik müzik dünyasını dönüştüren bir hareketin en önde gelen habercisi: Doğu Asyalı müzisyenlerin Batı'ya muazzam bir akışı" denildi.

Fransa merkezli Le Figaro "Klasik müziğin bir sihirbazı" diye nitelendirdiği Ozawa Seiji'nin "Fransız müziğinden esinlenip, Fransız müziğine tutkusunu veren Japon şef" olduğunu bildirdi.

Çin asıllı viyolonsel Yo-Yo Ma, açıklamasında, Japon şef için "Asyalı müzisyenler için birçok şekilde yol açtığını" söyledi.

Fotoğraflar: AP