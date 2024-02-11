Ozawa Seiji hayatını kaybetti
ABD ve Avrupa'daki senfoni orkestralarında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü Japon orkestra şefi Ozawa Seiji, 88 yaşında hayata veda etti
Japon orkestra şefi Ozawa Seiji, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1935'te, o dönem Japon yönetiminde bulunan Çin'in kuzeydoğusundaki Mançurya'da doğan Seiji, ilkokulda piyano çalmaya başladı. Başkent Tokyo'da faaliyet gösteren Toho Gakuen Müzik Okulunda eğitim gören Ozawa, müzik eğitimi için 23 yaşında Fransa'ya gitti.
Avusturyalı orkestra şefi Herbert von Karajan'dan eğitim gören Ozawa Seiji, 1959'da Fransa'nın Besançon kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada ilk ödülünü elde etti.
New York, Boston ve Viyana Filarmoni'lerinde senfoni orkestraları yöneten Ozawa Seiji, ülkesinde 'New Japan Philharmonic' orkestrasının kurulmasına öncülük etti. Ozawa, 2008 yılında 'Japon Kültür Nişanına' (Bunka Kunşô) layık görüldü.
2010'da özofagus kanseri ameliyatı geçirmesi sonrasında Ozawa Seiji, aralıklarla çeşitli performanslarını sürdürdü.
Büro açıklamasına göre, Ozawa Seiji hafta içinde kalp yetmezliğinden 88 yaşında evinde hayatını kaybetti.
Ozawa Seiji'nin ölümüne yönelik dünya genelinde senfoni orkestraları ile basın - yayın organları da mesajlar yayımladı.
Ozawa Seiji'nin 29 yıl görev aldığı 'The Boston Symphony Orchestra' mesajında; "Sadece efsanevi bir şef değil, gelecek nesil müzisyenler için de tutkulu bir akıl hocası" denildi.
'The Vienna Philharmonic' ise açıklamasında; Ozawa Seiji'nin "En yüksek müzikal standartlar ve müzik kültürünün hazinelerine karşı alçakgönüllülükle karakterize edildiğini" bildirdi.
Ozawa Seiji, kuruluşu 1840'lara ulaşan 'The Vienna Philharmonic' orkestrasında 2002'de yönettiği yeni yıl konseriyle, bu orkestrayı yöneten ilk Japon olmuştu.
'The Berlin Philharmonic' mesajında "Yeri doldurulamaz dost ve onursal üye" şeklinde nitelediği Ozawa Seiji için taziyelerini sundu.
New York Times gazetesi 'Dönüştürücü' nitelendirmesi yaptığı Ozawa Seiji için; "Doğu Asya klasik müzisyenleri hakkında ön yargıların kaldırılmasına yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Gazete yazısında, "Son yarım yüzyılda klasik müzik dünyasını dönüştüren bir hareketin en önde gelen habercisi: Doğu Asyalı müzisyenlerin Batı'ya muazzam bir akışı" denildi.
Fransa merkezli Le Figaro "Klasik müziğin bir sihirbazı" diye nitelendirdiği Ozawa Seiji'nin "Fransız müziğinden esinlenip, Fransız müziğine tutkusunu veren Japon şef" olduğunu bildirdi.
Çin asıllı viyolonsel Yo-Yo Ma, açıklamasında, Japon şef için "Asyalı müzisyenler için birçok şekilde yol açtığını" söyledi.
Fotoğraflar: AP