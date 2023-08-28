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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Özbek futbolcu Aziz Ganiev, Süper Lig takımlarının radarında - Futbol Haberleri

        Özbek futbolcu Aziz Ganiev, Süper Lig takımlarının radarında

        Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli'de top koşturan 25 yaşındaki Özbek futbolcu Aziz Ganiev, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), mavi kart uygulamasıyla yerli kontenjanından tescil edilebilecek olan Ganiev için temaslar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:33 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:33
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        Aziz Ganiev, Süper Lig takımlarının radarında
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), mavi kart uygulamasıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan futbolcuların yerli kontenjanına +1 olarak tescil edilebilmesi kararının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinin söz konusu ülkelerin vatandaşlığı bulunan oyunculara ilgisi arttı.

        Bu bağlamda Beşiktaş, Kazakistanlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov'u renklerine bağlamıştı.

        Birçok Süper Lig takımının +1 yerli kontenjanı için yeni gözdesi ise Özbekistanlı futbolcu Aziz Ganiev oldu. Shabab Al-Ahli'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha için temaslar sürüyor. Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Ganiev, geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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