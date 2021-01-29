CHP Yalova milletvekili Özcan Özel, istifasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özcan Özel, "Büyük CHP için birlik saptanması, birinci parti olmak için çaba sarf edilmesidir. Önerilerimize yanıt gelmedi, açıklama yaptık. Türk milleti için kutsaldır. Dilse ağzımızın içindeki organ değil Türkçedir. Ben partide kalarak önce Yalova, sonra ülkeme sahip çıkmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm çabam bu olacak." dedi. Özcan Özel kimdir? Özcan Özel kaç yaşında?

ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir.

Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.

Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. Daha sonra memuriyetten istifa ederek özel bir dershanenin kurucu temsilciğini ve müdürlüğünü yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yalova İli'nden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili seçildi.

Özel, evli ve iki çocuk babasıdır.