Özdebir Yayınları LGS 8. sınıf deneme sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 28-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Özdebir Yayınları sınav soru ve cevaplarını 2 Mart 2020 tarihi itibarıyla resmi internet sayfasında yayınladı. Peki, Özdebir LGS deneme sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ÖZDEBİR LGS DENEME SINAV SORU VE CEVAPLARI

Özdebir LGS 3. deneme sınav soru ve cevapları http://ozdebir.org.tr/files/doc/2020-8s-den-3-ca.pdf adresi üzerinden yayınlandı. LGS 8. sınıf genel deneme sınavı 3 A ve B grubu sınav kağıtlarının cevapları yayınlandı.

ÖZDEBİR LGS DENEME SINAVI KİTAPÇIĞI

ÖZDEBİR LGS 8. SINIF 3. DENEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özdebir LGS deneme sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz Özdebir Yayınlanrından açıklama gelmedi. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.

ÖZDEBİR LGS 8. SINIF 4. DENEME SINAVI NE ZAMAN 2020

Özdebir Yayınları Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 4. deneme sınavı 27-28 Mart 2020

8. Sınıflar LGS 5 08/09 Mayıs 2020 Cuma veya Cumartesi tarihleri arasında uygulanacak.

ÖZDEBİR LGS DENEME SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile

Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile “Sınav Sonuçları” modülünden erişebilirler.

Türkiye Genelinde uygulanan sınavlarımızın kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir. Daha önce alınan sonuçlar, adayın genel sıralama içinde yerini göstermede ölçü olamaz. Bunun nedeni de sınavın uygulandığı tarihin 3. gününden itibaren okuması yapılan optik cevap kağıdı verilerinin sisteme girilmeye başlanmasıdır.

Kurumlar: Sonuç Açıklama Sistemimizden Kurum Sınıf, Kurum Şube, Kurum Sınav Geneli, Kurum-Sınav Karşılaştırma, Kurum İl-İlçe… Raporlarını alabilmekte;

Ayrıntılı değerlendirmeleri olanaklı kılan aşağıdaki tablo-grafik-liste vb. verilere ulaşabilmektedir.

ÖZDEBİR LGS DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamamaı durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; “Online İşlem Merkezi” Modülü’nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. (“Online İşlem Merkezi”nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)