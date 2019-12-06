AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık 30 bin engelli öğrencinin eğitim aldığı özel eğitim uygulama okullarında, çocuklarını ders bitim saatine kadar bekleyen veliler için halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar düzenleneceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklar ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylere hizmet veren, toplam 29 bin 878 öğrencinin eğitim aldığı özel eğitim uygulama okullarında veliler için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bakan Selçuk, özel eğitim uygulama okullarının kalitesini yükseltmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Bir taraftan okulların altyapısını güçlendirdiklerini, diğer taraftan da bu okulları yaygınlaştırarak erişimi artırdıklarını aktaran Selçuk, "Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri, genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk, bu amaçla Türkiye genelinde sayıları 923'e ulaşan özel eğitim uygulama okulu müdürlerinin velilerden kurs taleplerini toplayacağını bildirdi.

Talepler doğrultusunda okullarda velilere yönelik kurslar düzenleyerek eğitim vereceklerini anlatan Selçuk, "Böylece velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için destek sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Engelli çocuklarını özel eğitim uygulama okullarına getiren ve ders bitiş saatine kadar okulda bekleyen veliler, halk eğitim merkezlerince okullarda açılacak kurslar sayesinde ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanını yakalayacak.