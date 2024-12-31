Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.868,13 %-0,22
        DOLAR 35,3592 %0,13
        EURO 36,8512 %0,16
        GRAM ALTIN 2.969,30 %0,25
        FAİZ 40,64 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,90 %-0,18
        BITCOIN 93.973,00 %2,23
        GBP/TRY 44,3964 %0,07
        EUR/USD 1,0415 %0,08
        BRENT 74,43 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 4.854,80 %0,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Özel iletişim vergisi yüzde 43,9 arttı - Teknoloji Haberleri

        Özel iletişim vergisi yüzde 43,9 arttı

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile, "Deprem vergisi" olarak bilinen Özel İletişim Vergisi, yeni hat açtıracak tüm abonelerden zamlı şekilde tahsil edilmeye devam edecek. 2025 yılında ÖİV yüzde 43,93 oranında zamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel iletişim vergisi yüzde 43,9 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 yılında yüzde 43,93 oranında zamlanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), yeni mobil telefon hattı alacaklar üzerindeki ekstra yükü artırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni hat sahipleri bu vergiyi ödeyecek.

        Deprem vergisi olarak da bilinen ÖİV, 2024 yılında 400 TL olarak seviyesindeydi, 2025 yılında ise bu vergi kalemi 575 TL'ye çıkıyor.

        12 AY TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

        Yeni hat sahipleri, 575 TL'lik vergiyi 12 ay boyunca ayda 48 TL olarak fatura bedellerine ekleyerek taksitli bir şekilde ödeyebilecek. Ayrıca, 2021 yılından bu yana uygulanmakta olan yüzde 10 oranındaki ÖİV de yeniden değerleme oranına göre zamlanacak.

        ÖİV, mobil hatlar, internet hizmetleri ve diğer elektronik haberleşme hizmetlerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, milyonlarca telefon sahibini etkileyen önemli bir gelir kaynağıdır ve özellikle yeni hat alacaklar için ek bir maliyet oluşturacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar