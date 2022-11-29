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Haberler Sağlık Özel Sağlık Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar? Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?
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Özel sağlık sigortası nedir, nasıl yapılır?

Sağlığımızı korumak için hepimiz özel tedbirler alırız. Düzenli olarak kontrole gitmek, gerekli durumlarda tedaviyi aksatmamak, doktorların önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak, sağlıklı ve yeterli beslenmek, düzenli uyumak gibi konular sağlığımız için oldukça önem taşımaktadır. Bu kapsamda özel sağlık sigortaları doğru tanı ve tedaviyi almamızda bize yardımcı olmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar? Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Gerekli durumlarda doğru tanı ve tedaviyi görmek, sağlığımızı korumak tüm insanlar için özellikle günümüz şartlarında büyük bir önem taşımaktadır. Özel sağlık sigortası belirli bir düzende farklı koşullara bağlı olarak özel hastanelerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanma hizmeti sunmaktadır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Özel sağlık sigortası en kısa tanımı ile hastalık veya kaza gibi olumsuz durumlarda sağlık ödemelerinizi karşılayan kişiye özel olarak hazırlanmış poliçe olarak tanımlanmaktadır. Beklenmedik olumsuz durumların dışında rutin kontrol, tedbir amaçlı yapılan test ve tahlilleri de kapsayabilen sigortalar bütçenizi aşmadan düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçebilme imkanı sunar.

Farklı imkanları bulunan özel sağlık sigortasından faydalandığınızda istediğiniz doktoru seçebilir, tedavinizden ücretsiz veya minimum ücret ödeyerek ayrılabilirsiniz. Bu arada "Özel sağlık sigortası ne anlama gelir?" sorusunun cevabını da vermekte fayda var. İsteğe bağlı olan ve 18-65 yaş arası, gerekli şartları sağlayan herkesin ulaşabileceği özel sağlık sigortası 1 yıl süreyle yapılmaktadır, duruma göre yenilenebilir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NASIL YAPILIR?

Size dilediğiniz doktoru veya sağlık kurumunu seçme şansı tanıyan sigorta türü olan özel sağlık sigortaları ayakta veya yatarak tedavi masraflarını karşılayarak beklenmedik durumlarda destek sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyen kişiler için en belirleyici soru "Özel sağlık sigortası nasıl yapılır?" olmuştur. Özel sağlık sigortası yaptırmak için çeşitli acentelerin siteleri üzerinden bilgi alabilir, telefondaki mobil uygulamalar ve çeşitli banka şubelerindeki sigorta satış uzmanları üzerinden süreci yönetebilirsiniz. Poliçenizi satın alırken acenteniz ve sigorta satış uzmanları dijital form ile başvuru süreci hakkında sizi bilgilendirecektir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NE İŞE YARAR?

Sağlık masraflarından kaçınarak veya minimum düzeye indirerek sağlık hizmetlerinden yararlanmak herkesin ortak isteğidir. Bu gibi durumlarda beklenmedik bir hastalık veya kaza durumunu beklemeden harekete geçmek oldukça faydalıdır. Beklenmedik durumlar ve rutin kontroller sağlık ödemelerinizi hayli artırabilir. Özel sağlık sigortası bu gibi durumlarda olabilecek en kapsamlı şekilde sağlık hizmeti alabilmeniz için size destek olan bir poliçedir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler için özel sağlık sigortası kapsamı önemli bir konudur. Özel sağlık sigortasında iki ana teminat bulunmaktadır. Bunlardan biri yatarak tedavi seçeneği iken diğeri ayakta tedavileri kapsamaktadır.

Hastaneye yatmanın gerekmediği ayakta tedavi kapsamına genel olarak doktor muayeneleri, reçeteli ilaç alımı, görüntüleme giderleri, fizik tedavi masrafları, mevcut rahatsızlığın geçmesi için gerekli olabilecek bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi tıbbi malzeme ve gereçleri kapsamaktadır.

Diğer bir teminat olan yatarak tedavi ise genellikle ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz masrafları, 149 birime kadar olan cerrahi ve ortopedik operasyonlar, trafik kazası sonrasındaki tedavi, evde tıbbi bakım hizmetleri, kaza ya da rahatsızlık sonucunda el, kol, bacak, göz ve meme protezi gerekiyorsa buna yönelik masraflar, acil durumlarda yerinde müdahale ya da en yakın sağlık kuruluşuna gitmek için yapılan masraflar gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki özel sağlık sigortası kapsamına giren tedavi ve masraf karşılamaları bağlı olduğunuz acenteye göre değişiklik göstermektedir.

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