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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Özel sporcular Paris 2024'e hazırlanıyor - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Özel sporcular Paris 2024'e hazırlanıyor

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota alan özel sporcular, hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:13
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        Özel sporcular Paris 2024'e hazırlanıyor
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Paralimpik müsabakaları için kota alan özel sporcular, madalya için kente gidecek.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 28 Ağustos'ta başlayacak oyunlar için hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

        "ALAMADIĞIMIZ ALTIN MADALYAYI İNŞALLAH PARALİMPİK OYUNLARI'NDA ALACAĞIZ"

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 8 sporcuyla hazır olduklarını anlatan Aydın, şunları söyledi:

        "Her yerde söylüyoruz, son yıllarda engellilere verilen imkanlarla bütün engelli sporunda altın çağımızı yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde özel sporcular, paralimpik oyunlara 2012 ve 2016 birer sporcuyla daha sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla gidiyor. Paris 2024'e tarihi bir başarı sağladık ve 8 sporcuyla katılıyoruz. Özel sporcuların paralimpik oyunlara katılabilmesi için dünyada tek klasmanda ilk 10'a girmesi gerekiyor."

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        Paris 2024'te masa tenisinde özel sporcu Ebru Acer ile altın madalya kazanacaklarına inandığını belirten Aydın, "Şu anda Avrupa'da ve dünyada bir numara olan özel sporcularımız inşallah bir seviye daha yükselerek bu işin en üst tepesi paralimpik oyunlarda olmayan madalyamızı inşallah Paris'te alacağız. Paris'ten Türkiye'deki bütün özel çocuk annelerine ve babalarına 'Benim çocuğum da başarabilir.' dedirterek döneceğiz. Belki bu sayede bütün özel çocuklar, masa tenisi ve spora yönlenecekler." ifadelerini kullandı.

        "EBRU ACER'İN ANTRENÖRÜ HİÇBİR ÜCRET ALMADAN ÇALIŞIYOR"

        Paralimpik oyunlar için yıllarca uzun bir planla çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Aydın, "Masa tenisinde bir sporcuyla atletizmde de 7 sporcuyla katılıyoruz. İnşallah atletizmden de madalya gelecek. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, antrenörlerime, idarecilerime, ailelerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Mesela Ebru Acer'in antrenörü Bülent Baran hiçbir ücret almadan, sadece gönlünü koyarak çalıştırıyor. Atletizmde Aytunç Göz kardeşim ve diğer antrenörlerim hepsi yüreğini koyarak bu çocuklarla çalışıyorlar." diye konuştu.

        Özel çocukların psikolojilerinin de değişken olduğunu ifade eden Aydın, "Ama Paris'te Ebru Acer ile bir altın madalya diyorum. İkincisi Aysel Önder ile İzmir'deki dört yüz metre koşucumuz, onun dışında uzun atlamada Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, onun yanında gülle atmada Ebrar Keskin ile Muhammet Atıcı, bunlar da inşallah madalya alacaklar. İnşallah Cumhuriyet tarihinde alınamayan ve 100 yılda gelmeyen bu madalyayı Paris'ten getirerek Türk milletine armağan edeceğiz. Türkiye'ye döndüğümüzde madalyalarımızı ilk Sayın Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "SON VİRAJA GİRDİK"

        Spora ilkokul 2. sınıfta başladığını dile getiren Ebru Acer, 2023'te Fransa Vichy'de yapılan VIRTUS Global Oyunları'nda masa tenisinde dünya şampiyonu olduğunu ve Paris kotası aldığını hatırlattı. Hazırlıklarına devam ettiğini kaydeden Ebru, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Son viraja girdik, altın madalya için çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Ankara'da 15 yıldır masa tenisine çalıştığını belirten Ebru Acer, "İnşallah Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alıp ülkeme güzel bir şekilde dönmek istiyorum. Çok çalışıyoruz, 10 gün kaldı. Madalyamı federasyon başkanımıza, hocama, aileme bütün herkese armağan edeceğim. Biz iki kız kardeşiz, kardeşim de masa tenisçi onunla beraber antrenmanları yapıyoruz." dedi.

        Ebru Acer, Paris'te madalya kazanarak TOHM'da özel sporcuların da fotoğrafının asılmasını istediğini söyledi.

        EBRAR KESKİN: "PARİS'TEN ÜLKEME MADALYAYLA DÖNECEĞİM"

        Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, şunları söyledi:

        "Paris Paralimpik Oyunları'na günde çift antrenman yaparak 6 aydır hazırlanıyoruz. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz, az kaldı, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum, hazırım. Paris'ten ülkeme madalyayla döneceğim, rengini söyleyemiyorum ama kürsüde olacağım. İstiklal Marşı'mızı inşallah dinleteceğim."

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