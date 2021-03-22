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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),özelleştirme kapsamında bulunan TDİ'ye ait Güllük Liman Sahası'nın işletme hakkını, "Güllük Yat Limanı" olarak işletilmesi amacıyla en yüksek teklif sahibi ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'ye 35.2 milyon TL'ye verilmesini onayladı.

Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, limanın işletme hakkı, ICC Grup'un

sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 35 milyon TL bedelle ikinci teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilecek.