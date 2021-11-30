"BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"



Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu. Uzun süredir birlikteyiz ve birbirimize sonsuz güveniyoruz. Onun hep yanımda olduğunu bilmek bana her anlamda güç veriyor." ifadelerini kullanmıştı.