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Özge Özpirinçci'nin tatili bitti

Oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün Bozburun'daki tatilleri bitti. Eve dönen Özpirinçci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yamantürk ve arkadaşları ile birlikte geçirdikleri bu süre zarfına duygusal bir mesajla veda etti

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk
HABERTURK.COM

Aylardır sevgilisi Burak Yamantürk ile evinde izole olan Özge Özpirinçci, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda Yamantürk ile soluğu Bozburun'da almıştı.

Karantinanın acısını bol bol denize girerek ve güneşlenerek çıkaran Özpirinçci, eve döndü.

"SARILMANIN DEĞERİNİ ANLAMAK"

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, tatile duygusal bir mesajla veda ederek, şu ifadeleri kullandı:

Toprağa basmak, denize girmek, dostlarla bir araya gelmek, gece geç saatlere kadar konuşmak, kadehleri kaldırıp 'Sağlığına' derken bunun önemini fark etmek... Sarılmanın, dokunmanın değerini anlamak, güzel yemekleri paylaşmak, yıldızlara bakarken kaybolmak, "Jüpiter hangisiydi?" diye tartışmak sonra gökyüzünü gösteren bir aplikasyondan onaylatmak...

Bu süreçte kim, ne hissetti dinlemek ve kendi hislerini paylaşmak çok güzeldi. Tek isteğim eve döndüğümde bavulumdan azıcık kum çıkması. Belki hasır şapkamın aralarında kalmıştır, belki de manitamın şortunun cebinde...

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