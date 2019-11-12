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HaberlerFiskosÖzge Özpirinçci: Yıllarca nasıl yapabilmişim bunu kendime! - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci: Yıllarca nasıl yapabilmişim bunu kendime!

Oyuncu Özge Özpirinçci, yıllarca uyurken telefonunu başucunda şarj ettiği için pişman olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Yıllarca bunu kendime nasıl yapmışım!" açıklamasını yaptı

Özge Özpirinçci

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Özpirinçci, mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez yıllarca uyurken telefonunu başucunda şarj ettiği için pişman olduğunu dile getirdi.

"Yıllarca bunu kendime nasıl yapmışım!" diyen Özpirinçci, şu ifadeleri kullandı:

Telefonumu yatarken uzakta şarja takmaya başladım. Yaklaşık iki hafta oldu. Dün akşam komodinin üstünde şarjda kaldı telefon. Uzağa koyamadım ve asla uykumu alamadan uyandım. Yıllarca nasıl yapabilmişim bunu kendime! Başucunda telefon şarjda uyumak ne demek!

 

"BABAMIN CÜZDANINDAN ÇOK PARA ÇALDIM"

Ekranların sevilen ismi Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, '1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor.

O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...

"ARKADAŞLARIMIN ARASINDA 'CİMRİ' DİYE BİLİNİRİM"

Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum.

 

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