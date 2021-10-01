Özgür Çevik: Müzik yapmaya vaktim yok

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.

DİJİTALİ SEVDİ

Genel kurulda oy kullanan isimlerden Özgür Çevik, kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti. Dizi yoğunluğu nedeniyle artık müzik yapamadığını söyleyen Çevik, en çok dijital mecralara iş yapmayı sevdiğini anlattı.

"MÜZİK YAPMAYA VAKTİM YOK"

Özgür Çevik, konuyla ilgili, "Ulusal mecranın da dijitalin de artıları ve eksileri var. Bir tanesinde daha uzun gidiyor, öbüründe parantezler belli. Ben dijitali sevdim, çok net. Sezon on bölüm ise on bölüm. Yayından kalkma ya da reyting kaygısı yok ama kazançlar düşük. Al sana eksi bu da... Aktif olarak müzik yapamıyorum, vaktim olmuyor. Ara verdim." diye konuştu.