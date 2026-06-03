Özgür Özel ve Veli Ağbaba dosyaları soruşturma yetkisi nedeniyle Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Kararlarda, dosyaların fezleke düzenlenmesine esas olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.

SEÇİME HİLE İDDİALARI

Soruşturmalardan ilki, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddiaları kapsıyor. Dosyada, kurultay sürecinde bazı delegelerin iradesinin para, iş ve siyasi makam vaatleriyle etkilenmeye çalışıldığı, delege pazarlıkları yapıldığı ve genel başkanlık seçimine hile karıştırıldığı yönündeki iddialar değerlendirildi.

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DELEGELERLE TEMAS

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, bazı delegelerle temas kurulduğu, destek karşılığında çeşitli taleplerin gündeme geldiği ve bu taleplerin parti içindeki bazı isimlere iletildiğine yönelik beyanlara yer verildi. Başsavcılık, elde edilen bilgi ve ifadeler doğrultusunda Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kurultayda oy kullanacak delegelerin iradesini etkilemeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

İkinci soruşturma dosyasında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin rüşvet iddiaları ele alındı. Dosyada yer alan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

PARA TALEP EDİLDİ İDDİALARI

Soruşturma evrakında, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi'ne para aktarımı yapıldığı yönündeki iddialara yer verildi. Başsavcılık değerlendirmesinde, Özgür Özel'in Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin dolar talep ettiği, söz konusu paraların belirlenen kişilere teslim edildiği yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyada da haklarında iddialar bulunan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın milletvekili sıfatı taşıması nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğunu belirtti. Bu kapsamda yetkisizlik kararı verilerek, iki ayrı dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmesine hükmedildi.