Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yerleşen öğrenciler için 18 Ekim’de başlayan ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ‘’ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt ücreti ne kadar, burs miktarı kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…