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P harfiyle başlayan hayvan isimleri: P harfi ile başlayan hayvan isimleri neler?

Türk alfabesinin yirminci harfi olan p harfi; sahip olduğu özellikler açısından değerlendirildiğinde sert ve süreksiz ünsüzler sınıfında yer almaktadır. Türk alfabesinde yer alan 20 ünsüzden biri olan ve ağızdan çıkış yerine göre dudak ünsüzleri arasında yer alan p harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? P harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

P Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: P Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Alfabede yer alan harfler kullanım sıklıklarına göre sınıflandırıldığında, orta düşük derecede kullanılan harfler ailesi içinde yer alan p harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? P harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

P Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde ö harfinden sonra, r harfinden ise önce gele p harfi; b sesinin değişmesi sonrası ortaya çıkmıştır. Birçok farklı sözcüğünün ilk harfi olarak karşımıza çıkan p harfine birden çok hayvanın isminde de rastlayabilmekteyiz. Herkes tarafından yakından tanınan panda ve parstan, daha az bilinen paşa balığına kadar yaklaşık 100 kadar hayvan isminin ilk harfinde p harfiyle karşılaşmaktayız.

P Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bir önceki ara başlığımızda yaklaşık 100 kadar hayvan isminin ilk harfinde p harfine rastladığımızı belirtmiştik. Kara üzerinde yaşayan memelilerden denizlerde yaşayan canlılara, kuşlardan böceklere kadar birçok farklı canlı türünü içinde barındıran bu 100 hayvan arasından, sizler için 15 tanesini listeledik. İşte, p harfi ile başlayan hayvanlar:

  • Porsuk
  • Penguen
  • Panda
  • Panter
  • Puma
  • Piton
  • Pangolin
  • Papağan
  • Pelikan
  • Pirana
  • Palamut
  • Pire
  • Peygamber Devesi
  • Pisi Balığı
  • Primat

P Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Tamamı farklı coğrafyalarda ve farklı iklim şartlarında yaşayan bu hayvanların her biri, kendilerine has birtakım özelliklere sahiptir. Gerek yaşam süreleri, gerekse de beslenme şekilleri gibi hususlarda birbirinden ayrılan ve p harfi ile başlayan hayvanların bazılarına detaylıca değinmek yerinde olacaktır. Şimdi gelin, yukarıda listelemiş olduğumuz 15 hayvandan bazılarının özelliklerine birlikte bakalım.

Panda: Memeliler sınıfının etçil bir üyesi olan pandalar, yalnız yaşamayı tercih eden hayvanlar olarak dikkat çekmektedir. Bambu filizleri ve küçük balıklarla beslenen pandaların çoğu Güneybatı Çin’de bulunan ormanlık alanlarda yaşamaktadır. Nesli tükenmekte olan pandaları ortalama yaşam süreleri ise 20 yıldır.

Penguen: Uçamayan ve dik durabilen kuşlar sınıfında yer alan penguenler, perde ayaklı bir kuş türüdür. Kendi içinde 18 farklı türe ayrılan penguenlerin yaşam süreleri ise 15 ile 20 yıl arasında değişmektedir.

Puma: Dağ aslanı olarak da bilinen pumalar, kedigiller ailesinin yırtıcı ve etçil üyelerinden bir tanesidir. Genellikle sarıya çalan kahverengi ve gri renklere sahip olan pumalar, çevik ve yüksek sıçrama kabiliyetleri ile de öne çıkan canlılardandır.

Pirana: Etçil ve otçul olarak iki ayrı sınıfa ayrılan piranalar, Güney Amerika’da bulunan nehirlerde yaşayan balıklardır. İri ve sivri dişlere sahip olan piranalar, bu özellikleri sebebiyle kendisinden çok daha büyük olan avlarını da parçalayabilmektedirler.

Pelikan: İri bir su kuşu türü olan pelikanlar, genellikle balıklar ile beslenen canlılardır. Sahip oldukları uzun gagasıyla, büyük balıkları dahi avlayabilen pelikanları yaşam süreleri ise yaklaşık olarak 25 yıldır.

Pire: Kanatsız, küçük ve kan emici canlı türlerinden bir tanesi olan pireler, 1600 farklı alt türe sahip bir böcek türüdür.

Primat: 16 ayrı familyaya ve 400’e yakın türe sahip olan primatlar; iri beyinli yüksek memeliler olarak tarif edilen bir canlı türüdür.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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