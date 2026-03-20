        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Pablo Laso: Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu - Basketbol Haberleri

        Pablo Laso: Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu

        Euroleague'in 32. haftasında sahasında Fransa'nın Monaco ekibine 98-93 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, maçın sonucunun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 00:22 Güncelleme:
        "Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu"

        Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, Euroleague'in 32. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 98-93 yenilmelerinin kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

        "BİZİM AÇIMIZDAN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

        Laso, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Monaco'yu tebrik ederek, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı çünkü 35 dakika boyunca kontrol bizdeydi. Her bir topun kıymetini bilerek oynamanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi takımlara karşı oynuyorsunuz ve skor avantajı elimizdeyken maçı kapatmayı beceremedik. Bizim için önemli olan bir an evvel yeniden toparlanmak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Başlangıçta zorlansalar da sonrasında ritim bulduklarını dile getiren Laso, şöyle konuştu:

        "Özellikle kenardan giren oyuncularımızla ilk yarının sonunda sekiz sayılık bir avantajımız vardı ama ikinci yarıda oyuna tam giremedik. Ribauntlarda sıkıntı yaşadık ve kendimize alan açma konusunda başarısız olduk. Doğru şut seçimlerini gerçekleştiremedik. Maçın sonucu büyük hayal kırıklığıydı."

        MONACO CEPHESİ

        Monaco Başantrenörü Manuchar Markoishvili ise kırk dakika boyunca herkesten katkı aldığını dile getirerek, "Gerideyken panik içinde olduk ama sonrasında defansif anlamda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. İlk devre çok top kaybımız vardı ama kendimize inandık ve oyun içinde kaldık. Karşımızda iyi bir takım vardı. İyi ve zor basketler bulmalarına rağmen işin üstünden geldik. Ligin kalan bölümünde zorluklar olacak. Bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yetenek ve enerji açısından yeterliyiz. Hep tam kadroya ihtiyacınız olmuyor. Enerji ve doğru oyun şeklini korumalıyız." şeklinde görüş belirtti.

        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
