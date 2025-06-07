Pakistan Çin'den J-35 satın almaya hazırlanıyor
Geçtiğimiz ay Hindistan ile yoğun bir savaşın eşiğine gelen Pakistan, hava kuvvetlerini takviye etmeye hazırlanıyor. Pakistan Hükümeti, Çin yapımı 40 adet J-35 savaş uçağı almaya yakın olduklarının sinyalini verdi.
Geçtiğimiz ay, Hindistan ile yaşanan sıcak çatışma yaşayan Pakistan, hava kuvvetlerini takviye etmeye hazırlanıyor.
Pakistan Hükümeti'nin resmî X hesabından yapılan açıklamada, 40 adet Çin yapımı J-35 savaş uçaklarından tedarik etmeye yakın olunduğunun sinyali verildi.
Yapılan açıklamada 5. nesil savaş uçağı olan J-35'lerin yanı sıra, HQ-19 füze savunma sistemi için de teklif alındığı bildirildi.
Çin ayrıca Pakistan'a 500 adet KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı teklif etti.
Pakistan Hükümeti'nin X hesabından yapılan açıklamada ayrıca, Azerbaycan ile yapılan savunma anlaşmasına da yer verildi.
Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar
Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.
İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.