Pakistan Çin'den J-35 satın almaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz ay, Hindistan ile yaşanan sıcak çatışma yaşayan Pakistan, hava kuvvetlerini takviye etmeye hazırlanıyor.

Pakistan Hükümeti'nin resmî X hesabından yapılan açıklamada, 40 adet Çin yapımı J-35 savaş uçaklarından tedarik etmeye yakın olunduğunun sinyali verildi.

Yapılan açıklamada 5. nesil savaş uçağı olan J-35'lerin yanı sıra, HQ-19 füze savunma sistemi için de teklif alındığı bildirildi.

Çin ayrıca Pakistan'a 500 adet KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı teklif etti.

Pakistan Hükümeti'nin X hesabından yapılan açıklamada ayrıca, Azerbaycan ile yapılan savunma anlaşmasına da yer verildi.

وزیراعظم محمد شہباز شریف {@CMShehbaz } کی زیرِ صدارت پاکستان نے کئی عظیم سفارتی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں چین کی جانب سے 40 ففتھ جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے، KJ-500 اواکس، HQ-19 ڈیفنس سسٹم کی پیشکش اور 3.7 بلین ڈالر قرض کی مؤخر ادائیگی شامل ہے، ہواوے کے تعاون سے 100,000 پاکستانیوں… pic.twitter.com/xEvJ0LSQRT — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) June 6, 2025

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Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.