Ünlü oyuncu Pakize Suda'dan acı haber...

PAKİZE SUDA HASTALIĞI NEDİR?



2016'da ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir sonraki yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti.



Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' ile gündeme gelmişti. Artık hiçbir şeyi hatırlamayan Suda'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.



Öte yandan mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.