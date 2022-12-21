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Ünlü oyuncu Pakize Suda'dan acı haber...

Magazin dünyası Pakize Suda'dan gelen acı haberle sarsıldı... Birkaç yıldır demans rahatsızlığı ile mücadele eden ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte, Suda'nın hayat hikayesi ve vefatı ile ilgili bilgiler...

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  • Pakize Suda kimdir, vefat mı etti? Pakize Suda hastalığı neydi, ölüm sebebi nedir?

    Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, bir süredir demans nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. İşte, Suda'nın biyografisi ve rahatsızlığına dair ayrıntılar...
  • Pakize Suda kimdir, vefat mı etti? Pakize Suda hastalığı neydi, ölüm sebebi nedir?

    PAKİZE SUDA HASTALIĞI NEDİR?

    2016'da ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir sonraki yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti.

    Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' ile gündeme gelmişti. Artık hiçbir şeyi hatırlamayan Suda'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

    Öte yandan mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.
  • Pakize Suda kimdir, vefat mı etti? Pakize Suda hastalığı neydi, ölüm sebebi nedir?

    PAKİZE SUDA KİMDİR?

    Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda Habertürk Gazetesi'nde ve pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmıştı. 
  • Pakize Suda kimdir, vefat mı etti? Pakize Suda hastalığı neydi, ölüm sebebi nedir?

    17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

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