Araçlarda ve taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyum, hibrit araçlarda da tercih ediliyor. Son dönemde katalitik konvertöre olan talebin artmasıyla paladyumun da fiyattı yükseldi.
Paladyumun ons fiyatı, 2002'den bu yana ilk defa altının tahtını salladı. 5 Aralık 2018'i 1.238,64 dolarla kapatan paladyumun ons fiyatı, 16 yılın ardından ilk defa altının ons fiyatının üzerine çıktı. Altının ons fiyatı ise önceki günü 1.237,17 dolardan tamamlamıştı.
Paladyumun ons fiyatı, en son Ağustos 2002'de altının ons fiyatının üzerine çıkmıştı. Paladyumun ons fiyatı Ağustos 2002'yi 336 dolardan, altının ons fiyatı da 312,75 dolardan tamamlamıştı.
PALADYUM YILIN BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN ÜÇÜNCÜ DEĞERLİ METAL
Bu arada, 5 Aralık 2018 tarihi baz alındığında, 18 emtia arasında fiyatı yılın başından bu yana yüzde 16,3 artan paladyum, en fazla kazandıran üçüncü değerli metal oldu. Altın ise söz konusu dönemde yüzde 5 değer kaybetti.
Yılın başından bu yana en fazla kazandıran emtia yüzde 51,3 ile doğal gaz olurken, en fazla kaybettiren yüzde 20,2 ile kurşun olarak belirlendi.
"YaATIRIMCILARIN PALADYUM ÜZERİNDEKİ HASSASİYETİ AZALACAK"
Capital Economics Kıdemli Emtia Ekonomisti Ross Strachan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ileriki aylarda Çin'in hayal kırıklığı oluşturacak bir otomobil satışına sahip olacağını ve yatırımcıların paladyum üzerindeki hassasiyetinin azalacağını belirterek, paladyumun altına sağladığı üstünlüğün uzun sürmeyeceğini söyledi.
Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2017 sonu ve 5 Aralık kapanış fiyatları ile yılbaşına göre getirileri şöyle:
|Emtia adı
|29 Aralık 2017 (dolar)
|5 Aralık 2018 (dolar)
|Yıllık fark (yüzde)
|Doğal gaz
|2,953,00
|4,469,00
|51,3
|Buğday
|427
|518
|21,3
|Paladyum
|1.062,92
|1.238,64
|16,3
|Kakao
|1.892,00
|2.110,00
|11,5
|Mısır
|350,75
|384,25
|9,8
|Pamuk
|78,63
|81,15
|3,2
|Soya fasulyesi
|951,75
|913,50
|-4
|Altın
|1.303,09
|1.237,17
|-5
|Brent petrol
|66,60
|61,75
|-7,2
|Nikel
|5,68
|5,06
|-10,9
|Alüminyum
|1,02
|0,89
|-12,7
|Bakır
|3,26
|2,82
|-13,6
|Platin
|929,04
|800,78
|-13,8
|Gümüş
|16,95
|14,50
|-14,4
|Kahve
|126,20
|105,95
|-16
|Şeker
|15,16
|12,72
|-16
|Çinko
|1,5035
|1,2319
|-18
|Kurşun
|1,1237
|0,8956
|-20,2
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